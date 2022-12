Desgovernado, caminhão de cerveja invade canteiro central durante acidente em Manaus

Toda a carga ficou espalhada pela pista, ainda no trajeto de onde o caminhão se desgovernou. Grande parte da mercadoria se perdeu no acidente.

O acidente aconteceu quando o veículo descia uma ladeira no sentido bairro Cidade de Deus. Por pouco, o veículo não atingiu um poste no canteiro.

Caminhão com carga de cerveja sofre acidente no bairro Nova Cidade em Manaus pic.twitter.com/oKNjVmZyUo

