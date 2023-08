Depósito de peixe fica destruído ao pegar fogo em Manaus

Manaus/AM - Um incêndio atingiu um depósito de peixes e se alastrou para uma área de mata, na noite desta terça-feira (22), na Avenida Autaz Mirim, bairro Armando Mendes, zona Leste de Manaus.

Segundo informações repassadas pelo proprietário do local, a área que pegou fogo era utilizada para armazenar peixes que seriam vendidos. “No momento que aconteceu o incêndio eu estava trabalhando, guardando as coisas pra ir para a feira e vim pegar os peixes. O pessoal chegou em casa me avisando que estavam tacando fogo aqui, ai já não sei dizer se foi criminal ou acidental”, disse o rapaz.

A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionada para controlar as chamas.