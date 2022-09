Delegados da PF querem que Moraes responda por 'abuso de autoridade'

Para o grupo, as investigações contra os empresários ocorreram de forma ilegal, com Moraes e Shor não cumprindo o rito legal do processo. Para eles, “meras conversas em grupo privado de WhatsApp não constituem meio de prova criminal” e que o procurador-geral deveria ter sido consultado previamente sobre os mandados de busca e apreensão.

Um grupo de 131 delegados aposentados da Polícia Federal (PF) enviou ao procurador-geral da República, Augusto Aras, uma notícia-crime onde solicitam a abertura de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No documento, eles também pedem para incluir o delegado da PF, Fábio Shor, para que os dois respondam pelos “crime de abuso de autoridade”, segundo a CNN.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.