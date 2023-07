Delegação amazonense de badminton retorna de campeonato com recorde de medalhas

Manaus/AM - Alunos e técnicos da rede estadual de ensino, membros da Delegação Amazonense de Badminton, registraram um feito inédito no 3º Campeonato Norte e Nordeste de Badminton, disputado em Recife (PE). Ao todo, os 17 atletas conquistaram 35 medalhas, sendo 16 de ouro, 12 de prata e sete de bronze.

Competindo nas categorias “Simples Feminino”, “Simples Masculino”, “Dupla Masculino”, “Dupla Feminino” e “Dupla Mista”, sete escolas representaram o Amazonas na competição, sendo seis delas da rede pública de ensino, incluindo uma do município de Parintins.

Pela primeira vez na história, a delegação amazonense volta de uma competição regional com todos os atletas medalhados, além de garantir vaga para praticamente metade da delegação no Circuito Nacional.

Com o incentivo da Secretaria de Educação e Desporto Escolar, que apoiou a equipe com passagens, o professor Guilherme Simões, da Secretaria Executiva Adjunta de Desporto Escolar, foi um dos técnicos que acompanhou os estudantes nesta competição e falou sobre os feitos da equipe.

“É muito gratificante acompanhar de perto as conquistas desses atletas durante as competições. Ver toda dedicação, esforço e sacrifícios sendo recompensados por meio dos resultados. Não só os atletas, mas também seus técnicos, que se dedicam a treiná-los, orientá-los, incentivando-os a não desistirem de seus objetivos e seus sonhos. E quando todo esse trabalho se materializa em conquistas e medalhas, a felicidade é imensa”, comentou.

Missão Cumprida

Além da equipe de Pernambuco, anfitriã da competição, e do Amazonas, os estados da Paraíba, Alagoas, Sergipe e Amapá também participaram da disputa.

Para o técnico Fernando Taffarel, que acompanhou os atletas amazonenses, mesmo com alguns dos competidores participando pela primeira vez de um campeonato desse porte, todos tiveram um bom desempenho.

“A experiência foi incrível. Para alguns dos meninos, foi a primeira vez participando de uma competição fora do estado. E conseguir a medalha de ouro e a vaga para essa competição importantíssima, que é o Top 16, foi muito bom. A gente trabalhou e treinou para isso. Nós fomos com esse objetivo e graças a Deus conseguimos conquistá-lo”, celebrou o técnico.

Felicidade e Orgulho

Um dos medalhistas foi o aluno Gustavo Cruz, 14 anos, do Centro Educacional de Tempo Integral (CETI) Eng. Prof. Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo.

Já conhecido no estado pelo desempenho no badminton e sendo o atual campeão da categoria sub-15 nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), Gustavo foi com o objetivo de se classificar para o “Simples Masculino”, já que no “Dupla Masculino”, ele já havia se classificado para o Top 16.

Na categoria “Dupla Masculino sub-19”, para além da sua idade, Gustavo conquistou a medalha de ouro. Sua avó Maria Helena Carvalho contou que o sentimento que fica é o de orgulho.

“Eu tenho muito orgulho por ele ser um menino tão novo e ser tão disciplinado, focado e corajoso. Eu digo que ele é nosso ‘brabo guerreiro’. Quando ele viajava para competir eu ficava com medo dele se sentir muito sozinho, mas, mais uma vez ele mostrou que desde pequenininho ele é guerreiro. No meio de um sub-19, ele foi lá e brilhou com o apoio dos professores Taffarel, Sonny, Guilherme e da torcida”, comemorou a avó.

Alunos medalhistas

Rissia Maria: Ouro no Simples Feminino Sub-23 e Ouro no Dupla Feminino Sub-23 (2 medalhas)

Daiane Carvalho: Ouro no Simples Feminino Sub-23, Ouro no Dupla Feminino Sub- 23 e Ouro no Dupla Mista Sub-19 (3 medalhas)

Fabrício Monteiro: Ouro no Simples Masculino Sub-19, Ouro no Dupla Masculino Sub-19 e Ouro no Dupla Mista Sub-19 (3 medalhas)

Felipe Matos (PARATLETA): Ouro no Simples Masculino SU-5 e Ouro no Dupla Masculino SU-5 (2 medalhas)

Pietro Reis: Ouro no Simples Masculino Sub-15, Ouro no Dupla Masculino Sub-15 e Ouro no Dupla Misto Sub-15 (3 medalhas)

Madson Andrade: Ouro no Dupla Masculino Sub-15 e Prata no Simples Masculino Sub-15 (2 medalhas)

Yandra Souza: Ouro no Dupla Misto Sub-15, Prata no Simples Feminino Sub-15 e Bronze no Dupla Feminino Sub-15 (3 medalhas)

Eishylla Letícia: Prata no Simples Feminino Sub-13 e Bronze no Dupla Feminino Sub-15 (2 medalhas)

Vivaldo Serafim: Prata no Dupla Mista Master I, Bronze no Simples Masculino Master I e Bronze no Dupla Masculino Sênior (3 medalhas)

Fernando Taffarel: Bronze no Dupla Masculino Sênior (1 medalha)

Clicione Pinheiro: Prata no Dupla Mista Master (1 medalha)

Gustavo Emanuel: Ouro no Dupla Masculino Sub-19 e Prata no Simples Masculino Sub-17(2 medalhas)

Emilly Carolinne de Jesus Ferreira: Prata no Simples Feminino Sub-11, Prata no Dupla Feminino Sub-11 e Prata no Dupla Mista Sub-11 (3 medalhas)

Rayan Guilherme: Prata no Dupla Masculino Sub-11 e Prata no Dupla Mista Sub-11 (2 medalhas)

Luiz Gustavo: Bronze no Simples Feminino Sub-13 (1 medalha)

Sheila Pinheiro (PARATLETA): Prata no Simples Feminino SU-5 (1 medalha)

Jose Lucas Nascimento: Bronze no Dupla Masculino Principal (1 medalha)