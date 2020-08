O “caldeirão de bruxas” da eleição deste ano em Manaus

A disputa pela prefeitura de Manaus começa a se parecer com um ‘caldeirão de bruxa’ fervente, com seus ingredientes secretos e a união de forças ocultas.

Dois políticos sem mandato, Amazonino Mendes e David Almeida, e dois deputados federais, José Ricardo e Alfredo Nascimento aparecem em algumas pesquisas liderando a corrida.

Correndo ‘por fora’, candidatos tradicionais e novatos formam uma extensa lista que pode ser dividida em dois grupos: os que tem cacife para concorrer e os que só querem negociar.

Alguns balões de ensaio foram lançados desde o início do ano, mas perderam força e caíram. Outros tiveram destino pior, foram ‘estourados’ como nas festas de crianças.



2,2 MIL EMPREGOS



Os 23 projetos aprovados ontem no CAS Virtual da Suframa, vão adensar a cadeia de componentes do PIM. Os R$ 1,4 bilhão de investimentos vão gerar 2,2 mil empregos, mas só daqui a três anos. Com a crise tá braba, já deve ter gente se preparando para entrar na fila.



LEI DO ISS



A lei do ISS das operadoras de cartão de crédito, planos de saúde e fundos de investimento, aprovada ontem no Senado, obriga o recolhimento do imposto no município onde é prestado o serviço.

Hoje o ISS é recolhido na cidade sede das operadoras. Não irá render muito para os pequenos municípios, como os nossos do interior, mas é um reforço para quem tem pouco.



CADÊ O DINHEIRO



A organização social INDSH recebe R$ 16 milhões/mês do governo para administrar o Hospital Delphina Aziz e uma UPA. Gasta com pessoal para fazer o serviço apenas R$ 5 milhões. Com o que é gasto os outros 11 milhões, não deu para a contadora Tayane de Souza explicar à CPI da Saúde.



ASFATO E VOTO



O prefeito Antonio Peixoto e o deputado Cabo Maciel vão disputar com ‘unhas e dentes’ os créditos do asfaltamento de Itacoatiara. A licitação de 20 milhões para realizar as obras, que estava suspensa pelo MP, foi liberada ontem pela Justiça. Os dois disputam a cadeira que Peixoto ocupa na prefeitura.



O BICHO DA NOTA



Ao todo, 20 milhões de fotografias do lobo guará serão impressas e distribuídas no país nas notas de R$ 200. Talvez não dê pra salvar o bicho do perigo de extinção em que se encontra. Mas os R$ 4 bilhões a mais vão engordar as finanças de quem já tem muito dinheiro.