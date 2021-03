ZFM e a guerra da comunicação

Durante cessão de tempo na sessão virtual da Aleam, para homenagear os 54 anos de criação da ZFM, o deputado Serafim Correa disse que o grande desafio da Suframa é vencer a guerra da comunicação, para mostrar a importância do modelo para o Brasil. Será uma guerra dura de vencer.

Até porque o próprio presidente Bolsonaro semeia ‘mentiras’ dizendo que o AM é deficitário. Serafim mostrou que em 2020 o AM arrecadou R$ 21 bi, em tributos federais e só recebeu R$ 9 bi de repasses.

Mídia e média do governador

Com 12 projetos já em andamento, o grupo de estudos formado por pesquisadores independentes, que acompanham e avaliam os efeitos da pandemia de Covid-19 no AM, ganharam ontem o status de comitê de assessoramento científico do governo. Um ‘afago’ que será usado para mídia positiva do governador.

Crimes em Tabatinga

Tabatinga não tem efetivo suficiente para combater a criminalidade na tríplice fronteira. A constatação do deputado levou o Roberto Cidade a solicitar ao governo o aumento do efetivo policial no município, diante da instabilidade e insegurança causadas pelo aumento da violência criminal na cidade.

Poder é poder

Já dizia o saudoso cacique Paulo Nery que “poder é poder”. Seguindo essa cartilha, o STF ‘desacatou’ a denúncia que havia acatado em 2019, contra o presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele fora denunciado sob suspeita de organização criminosa no 'quadrilhão do PP', com mais três integrantes do partido.