Wilson Lima faz homenagem a Bolsonaro mas acaba na mira da CPI

De nada adiantou Wilson Lima ‘arranjar’ um título de Cidadão do Amazonas para o presidente Jair Bolsonaro. Ontem os 28 respiradores comprados com dispensa indevida de licitação pelo seu governo, com verba federal, boiaram das sombras para colocá-lo na linha de fogo da CPI da Covid, junto com o capitão.

Agora Wilson poderá formar uma ‘chapa’ com o general Pazuello, que anda passeando sem máscara em shopping de Manaus, para enfrentar as investigações dos senadores e tentar uma reeleição em 2022.

Deputada quer novo plano



Por iniciativa da deputada Mayara Pinheiro, a Comissão de Saúde da Aleam volta a analisar, na quinta-feira, o planejamento conjunto da SES-AM e da Semsa para o enfrentamento à pandemia no Amazonas. Mayara não gostou da primeira audiência e pediu um novo plano para a possível terceira onda de Covid.



Semed

O titular da Semed, Pauderney Avelino, vai fazer pessoalmente seu balanço dos 100 dias de gestão na pasta da educação. Convocou ontem uma entrevista coletiva na sede do órgão, com regras de segurança sanitária para os participantes. Avelino é um dos secretários políticos de David Almeida.

CPI da Covid



Uma liminar do juiz Charles Renaud, da 2ª Vara Federal do DF, suspendeu o nome do senador Renan Calheiros para a votação que decidirá a relatoria da CPI da Covid hoje. A deputada ativista a Carla Zambelli comemorou, mas advogados dizem que a Justiça do DF não tem competência para tal.