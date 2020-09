Wilson incorpora a 'velha política'

Ao visitar o Matupi, em Manicoré, no fim de semana, o governador Wilson Lima se quedou ao saudosismo de um tempo que ele apenas ‘ouviu falar’. Reviveu a prática da velha política que ele tanto combateu, e se sentiu feliz entregando infraestrutura e máquinas agrícolas.

Wilson prova que o Terceiro Ciclo, criado por Amazonino nos anos 90, é um programa de governo que deu certo e que precisa ser continuado, seja com “mais verde” ou menos verde.

RESTRIÇÕES NA TV

Só para lembrar, nesta fase do período eleitoral que irá até o dia 29 de novembro, emissoras de rádio e televisão estão sob restrição da Lei das Eleições e não podem exibir qualquer conteúdo que mencione ou favoreça os candidatos. Só podem aparecer em debates e noticiários.

DE BARCO, PESCANDO

O que 2 filhos de um presidente da República, que defende a implantação de resorts com cassinos em áreas ambientais do país, estariam fazendo num barco, num fim de semana, com o presidente da Embratur, percorrendo rios da Amazônia, nas redondezas de Manaus?

Tudo isso em sigilo de imprensa. Acrescente-se que ambos detêm assento no Congresso Nacional, onde são criadas, debatidas e aprovadas as leis do país.

ALVOS DA COVID

Na linha de frente da ‘retomada’ econômica e social proposta pelo governo estadual, as classes média e alta são agora alvos preferenciais da Covid-19 em Manaus. Dados da FVS apontam um aumento de 68,9% de internações em hospitais privados.

Desde o início o coronavírus enfrentou uma barreira nessas classes. Inclusive no ‘pico’ entre abril e maio, a rede pública de saúde era o reduto dos infectados. O vírus ficou ganancioso?

ENTIDADES TEMÁTICAS

A Justiça Eleitoral está aceitando, até amanhã, 22, no endereço [email protected] , inscrições de entidades temáticas de gênero e equidades, para participar da reunião colaborativa sobre as eleições municipais deste ano. Após as inscrições, serão definidos os participantes.