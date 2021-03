A terceira onda da Covid-19

Em coautoria com o colega Alexandre Padilha (SP), o deputado Zé Ricardo protocolou ontem projeto que torna obrigatória a instalação de usinas de oxigênio nas unidades hospitalares do país, que possuam leitos de internação, complementares e de hospitais dia. E já tem 439 assinaturas para regime de urgência.

Com pedido de regime de urgência, a mensagem do Executivo municipal, que cria o “Auxílio Empreendedor”, foi encaminhada ontem à CMM. Trata-se de uma ajuda emergencial em parcela única no valor de R$ 300, aos permissionários, empreendedores e trabalhadores informais de Manaus.

Ante a possibilidade iminente de uma terceira onda de pandemia, com novas cepas da covid-19, a deputada Dra. Mayara mobilizou a Comissão de Saúde e Previdência para realizar uma audiência pública na segunda-feira, para ouvir a SES, Semsa, FVS e outros órgãos envolvidos no combate ou coronavírus.

