Serafim 'dá aula' a senador que expôs falsas informações na CPI da Covid

O sempre irônico Serafim Correa não perdeu tempo para dar uma ‘caçuleta’ no senador bolsonarista Luis Carlos Heinze, que na abertura da CPI da Covid disse que “o estado de Manaus” recebeu, em 2020, R$ 10 bilhões em repasses da União. “Este cidadão deve ter gazetado as aulas de geografia e aritmética.”

Para Sarafa chamar Manaus de estado é um erro crasso de geografia. E informar de forma errada, já que as transferências federais para o Amazonas somaram só R$ 5.050 bilhões, é ter ‘gazetado’ as aulas de tabuada.

CNMP

Suspeita de alinhamento ideológico ao presidente Jair Bolsonaro, a subprocuradora-geral da República, Lindôra Araújo, foi alvo de pedido de investigação no CNMP, por governadores do Nordeste. Na ação contra o governador Wilson Lima, ela incluiu o vice Carlos Almeida mesmo sem provas da PF contra ele.

Projeto

Projeto de lei apresentado ontem pelo deputado Roberto Cidade, faculta ao proprietário das contas de energia e de água, fazer registro fotográfico do medidor no momento da leitura, como prova do que foi verificado no momento da leitura. Assim, os erros comuns de leitura a mais na conta, serão corrigidos.

Irregularidades

A ação civil pública apresentada à Justiça Federal pelo MPF-AM, pedindo um novo contrato entre o governo e o INDHS, para a administração do Hospital Delphina Aziz, devido a irregularidades no atual, confirma as denúncias do deputado Wilker Barreto feitas no ano passado, sobre indícios das mesmas.