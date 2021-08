Reta final da CPI e a prevaricação do presidente

O presidente da CPI, Omar Aziz confirmou ao Correio Braziliense os “indícios suficientes” de que Bolsonaro sabia de acordos suspeitos para a compra de vacinas, e não tomou providência. O que implica em “crime de prevaricação”. Só resta saber qual dos poderes irá tomar providência para enquadrá-lo devidamente.

FHC

A entrada definitiva do ex-presidente FHC na alavancagem da candidatura de João Doria à presidente em 2022, joga ‘água fria na fervura’ das candidaturas de Arthur Virgílio, Tasso Jereissati e Eduardo Leite e às prévias do PSDB. Embora se declare amigo de Arthur, no partido FHC é militante de São Paulo.

Retorno CPI

Amanhã a CPI retoma as atividades, ouvindo o pastor Amilton de Paula, que foi recebido no Planalto pelo presidente para tratar da compra de vacinas. Ele é apontado como um ‘intermediador’ entre o governo e empresas que ofertavam vacinas, por representantes da Davati Medical Supply.

Eleições

Na chefia da Casa Civil, Ciro Nogueira deve ‘avançar’ indiretamente na área da arapongagem oficial do governo. Por meio do seu partido PP, está em curso a contratação de um instituto de pesquisa para monitorar a popularidade do governo e as intenções de voto para presidente da República.