A queda de Eduardo Ramos e a carga do Centrão

Para o senador Eduardo Braga o anúncio do governo de abertura de licitação para a recuperação ambiental na BR-319, é “mais um passo rumo à pavimentação de uma rodovia fundamental para os amazônidas”. A ação é uma exigência do Ibama para os pontos impactados pelas obras de melhorias.

Em política a função de ‘eminência parda’ acaba quando o personagem sai das sombras. O general Eduardo Ramos se arriscou a aparecer no cenário e perdeu o cargo. Bolsonaro alivia o peso do tacão militar, mas se curva à ‘carga pesada’ do Centrão. Que pode se tornar um superpartido, para tomar de vez o governo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.