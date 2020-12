A 'porta' fechada do Fundeb para o Amazonas

Uma ‘portaria’ publicada em novembro pelos ministros da Educação e da Economia, pode retirar do Amazonas repasses do Fundeb equivalentes a R$ 440 milhões. Na prática a portaria reduz o repasse por aluno de R$ 3.634,16 em 2019 para R$ 3.349,56, a partir deste mês.

Na Aleam a deputada Therezinha Ruiz e o colega Serafim Corrêa se posicionaram contra a medida, que vai retirar no Amazonas cerca de R$ 150 milhões somente neste ano.

Zona Franca esvaziada

Uma denúncia feita ontem pelo deputado Álvaro Campelo acendeu o sinal de alerta para o ‘abandono’ da ZFM por empresas instaladas no PIM. As áreas técnicas e administrativas estão migrando para outros estados nas regiões dos grandes centros consumidores do país.

Manobra proibida



Não é de hoje que o Detran é vítima de desvios de recursos que deveriam ir para os cofres do Estado. De tempos em tempos escândalos estouram, investigações e prisões acontecem, e as coisas se acalmam. Ontem uma operação policial detectou 30 milhões em desvios de tributos.

Felinos sob análise



Gato no divã?, quem diria. Nesta quinta a CDC/Aleam abre o “Dezembro Verde” com uma live sobre comportamento dos gatos de estimação. A biológa Valéria Zukauskas vai falar das manhas e curiosidades dos felinos, quase sempre mal interpretados por seus ‘pais humanos’.