Pesquisador diz que volta às aulas é gatilho para 3ª onda da covid

Com o olhar científico do biólogo, mestre em Ecologia e doutorando em Ecologia do Inpa, o pesquisador Lucas Ferrante foi a voz da realidade na discussão política ocorrida ontem à tarde na Assembleia. Entre os gatilhos que desencadearam a segunda onda, apontou a volta às aulas e a carga viral das crianças, igual à de um adulto.

Porém, o mais preocupante nisso é o surgimento de uma variante resistente à vacina. “Não dá para discutir terceira onda, voltando às aulas, que é um gatilho para aumento de casos”.

Impeachment de Bolsonaro

O impeachment do presidente Jair Bolsonaro começa a se transformar em uma possibilidade para os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco e da Câmara, Arthur Lira. Depois de nove encontros com líderes empresariais e do mercado financeiro, um movimento político pela intervenção está em curso.

MP

Ao custo de R$ 75,07 por habitante, a população do Amazonas, que em 2020 chegou a 4,2 milhões de pessoas, provê o MPE-AM com o valor estimado de R$ 316 milhões/ano. E segundo o procurador-geral Alberto Rodrigues, o órgão desenvolve um trabalho que retribui todo esse esforço que o povo faz.

Aposta do PDT

Os caciques do PDT, Carlos Lupi e Ciro Gomes à frente, insistem em transformar Lula em uma Cristina Kirchner à brasileira. Ambos querem, na verdade e com a ajuda do petista, empurrar Ciro para uma polarização com Bolsonaro em 2022. Só que ele já teve a oportunidade em 2018 e perdeu para Haddad.