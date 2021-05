Papai Noel em meio à 3ª onda da Covid-19 no Amazonas

Dentre as preocupações do governo Wilson Lima no caso de aglomerações no comércio, estão os locais em que o Papai Noel vai estar nas lojas nas festas de Natal. Os covers do velhinho deverão estar “em locais adequados que não causem aglomerações e filas”. Consta no plano levado aos deputados.

Mas a presidente da Comissão de Saúde, Mayara Pinheiro não ficou satisfeita. “Erros foram cometidos e infelizmente custaram vidas”, disse, questionando o estoque de oxigênio, que continua o mesmo da 2ª onda.

Esmola

A pandemia da Covid-19 avança e o governo virou ‘casa de baratas’, onde todo mundo voa às cegas. Na coletiva da OMS, ontem, o ministro Queiroga pediu esmola de sobras de vacinas. Será que ele entende que é ministro da Saúde do Brasil, uma das potências emergentes? Ou isso, ou se infectou com a leseira bolsonarista.

Fake das vacinas

A Fiocruz entregou ontem ao MS 6,5 milhões de doses de vacinas, em duas remessas, produzidas pelo laboratório Bio-Manquinhos. Mas a Agência Brasil usou a entrega para anunciar o total de imunizantes já entregues ao governo Bolsonaro, pela fundação: 26,5 milhões. Saiu quase uma fake news.

Ovada da moda

Uma ovada a gente nunca esquece; Vanessa Grazziotin que o diga, perdeu uma eleição por um ovo. Ontem, os ‘branquinhos’ voaram em direção à comitiva do presidente Bolsonaro, em SP. Os alvos, dois negacionistas, Helio Lopes e Carla Zambelli, que acha que o mito é imune: levou uma ovada e virou presidente.