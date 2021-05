Omar quer Pazuello de volta à CPI, agora sem mentir

A articulação entre o general Pazuello e o capitão Bolsonaro para desmoralizar a CPI da Covid e ameaçar os senadores do Amazonas, criou um clima de ‘animosidade’ no senador Omar Aziz. Sob um habeas corpus do STF, Pazuello mentiu para acobertar Bolsonaro, colocando em cheque a credibilidade da CPI.

Agora Omar quer o general de volta à comissão para falar a verdade, e sem ‘escudo’ jurídico. Para o senador, ninguém pode mentir mais do que um pai mentiria para defender um filho, como Pazuello fez.

Eleição presidencial

Contrapondo-se ao ex-presidente FHC que admite apoiar Lula no segundo turno em 2022, Arthur Virgílio garante que irá “trabalhar por um candidato do PSDB, seja quem for”. E insiste nas prévias do partido, sem favoritismo: “Eu acredito que o PSDB pode vencer as eleições. Segundo turno é outra história.”

Troca de partido

Ante a ameaça real de cassação do governador Wilson Lima, no STJ, o Amazonas poderá ter ainda este ano um tucano no ninho da Compensa. O Radar de Veja já deu como certa a ida do vice Carlos Almeida para o PSDB, em uma articulação nacional e local.

Revolta

A revolta do advogado José Roberto Feltrin, assessor do deputado José Medeiros, antes da morte pela Covid-19, expõe o que a CPI não pode calar: "Ninguém faz nada cara, ninguém faz nada nessa desgraça desse país maldito. Um retardado como o Bolsonaro faz o que quer com esse povo e ninguém faz nada".