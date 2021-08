O pesadelo do capitão e a alta nos alimentos

Pesquisa da CDC/Aleam aponta alta no preço médio da cesta básica em Manaus de R$ 265,19 em junho para R$ 271,13 em julho. O aumento é de 2,24% e o acumulando em sete meses é 8,75%. Segundo o deputado João Luiz, o objetivo é orientar e informar acerca do poder.

Para o líder do PSB na Aleam, Serafim Corrêa, está na hora de “dar dois passos atrás, para poder dar um passo à frente”, na questão da BR-319. Ele sugeriu que as autoridades suspendam o confronto e acatem a recomendação do MPF por um novo EIA, em toda a estrada, para garantir a conclusão da obra.

Depois de assistir a pantomina militar de Bolsonaro em Brasília, a cúpula da CPI da Covid decidiu ‘pegar pesado’ e anunciou que vai sugerir ao MPF o indiciamento do presidente por vários crimes durante a pandemia. Juntos, podem somar uma pena máxima superior a 18 anos de prisão (o pior pesadelo do capitão).

