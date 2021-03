Justiça obriga Governo a socorrer Manaus meses depois do pico da pandemia

A justiça brasileira sempre foi lenta, mas a pandemia mostra que a coisa anda a passos de jabuti. Por exemplo, só ontem o STF confirmou decisão do ministro Ricardo Lewandowski, no dia 15 de janeiro, de obrigar o governo Bolsonaro a socorrer Manaus, num prazo de 48 horas. Ou seja, 1.584 horas depois.

Olhe que não foi assim uma demorada tão longa. Só deu tempo para a 3ª onda da covid se alastrar e transformar o Brasil, hoje, numa Manaus de janeiro de 2021.

Vaga de Josué

Mais uma mudança hoje nas cadeiras da Assembleia Legislativa, para preencher a vaga deixada por Josué Neto. Tony Medeiros retorna à casa após oito anos, quando encerrou seu primeiro mandato (2010-2014) e após se eleger e reeleger como vice do ex-deputado Bi Garcia na prefeitura de Parintins.

Covid no interior

A mídia nacional informa que as pequenas cidades do interior estão colapsando com a pandemia. Isso no Amazonas não é novidade. Os pequenos municípios sempre estiveram colapsados, dependentes da ‘caridade’ política dos governantes. Que aproveitam crises como essa para aumentar a ‘garimpagem’ de votos.

Futuro da Floresta

De tanto ser agredida com desmatamentos e queimadas, e outras formas de degradação ambiental, a Amazônia está perdendo sua capacidade de esfriar o clima do planeta. O estudo de um grupo de mais de 30 cientistas, inclusive do Inpa, mostra que o ‘pulmão do mundo’ está se transformando em um aquecedor.