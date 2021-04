Fila da vacina contra covid-19 e a CPI da Pandemia

Nesta segunda-feira mais 65.345 pessoas, na faixa de 18 a 34 anos, que apresentam comorbidades, começarão a ser vacinadas com a primeira dose de CoronaVac e AstraZeneca. Com esta nova faixa, a categoria chegará a 129.830 pessoas, somadas as 64.485 de outras faixas etárias, já vacinadas.



LAC

Uma lei que “já existe em outros Estados, já foi julgada constitucional e é para todos”, tramita na Aleam, por iniciativa do deputado Ângelus Figueira. Trata-se da Licença Ambiental por Adesão e Compromisso (LAC), que desburocratiza os processos de licenciamento, beneficiando pequenos produtores rurais.



Fazendo ‘média”

A semana terminou com Bolsonaro visitando Belém do Pará, depois de passar por Manaus. Não havia nenhum motivo para as duas agendas, mas ele precisava de espaço para mostrar sua ‘força’. Em Brasília, a coisa fica cada vez mais apertada para os seus rompantes. E Bolsonaro não vive sem arrotar lambança.



CPI da Covid

Por ter o filho no cargo de governador de Alagoas, Renan Calheiros declarou-se impedido de relatar ou votar qualquer assunto referente ao estado na CPI da Covid. Se ele for escolhido relator, as contas de Alagoas terão de ser vistas por outro. A pizza já começou a ser fatiada antes mesmo de chegar ao forno.