CPI da Pandemia de o governador do Amazonas

Após a liberação da pavimentação do trecho C, da BR-319, pela justiça, o deputado Sidney Leite propõe a realização de uma audiência pública para discutir sobre o tema na Câmara dos Deputados. Para ele, a conquista é muito importante não só para o Amazonas, mas também para Roraima, Rondônia e Acre.

Com o pedido de inclusão de governadores e prefeitos nas investigações da CPI da Pandemia, Wilson Lima volta a ficar na alça de mira da justiça federal, que investiga os desvios do governo do Amazonas na aplicação de recursos federais para a compra de ventiladores pulmonares, no ano passado

