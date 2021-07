CPI da Covid e a queda de braço de Lula e Bolsonaro

A CPI da Covid encerrou a primeira etapa dos trabalhos de investigações e terá 15 dias de recesso. Nos primeiros 90 dias os senadores ouviram depoentes, receberam denúncias e reuniram 2 mil documentos, que fizeram emergir “esquemas de propina” de militares e políticos na compra de vacinas pelo governo.

Orçamento municipal

O prefeito David Almeida terá um orçamento para 2022 estimado em R$ 6,941 bilhões. O valor consta da LDO aprovada pela Câmara e sancionada por ele, que tem até 15 de outubro para encaminhar o Orçamento para os vereadores. A gestão municipal trabalhará com essa previsão para compor receitas e despesas.

Lula x Bolsonaro

A ressurreição política de Lula e as investigações da CPI resultaram no ‘derretimento’ do mito Bolsonaro. Nas entranhas de seu governo políticos do Centrão e militares disputam poder e barganham propinas. O círculo se fecha e as investigações da PF/MPF sobre o presidente já mencionam ‘possível corrupção’.

Visando o futuro

Os tucanos do Amazonas estão se mobilizando com vistas às eleições de 2022, começando por reabrir as atividades presenciais nos diretórios do partido. O partido tem como principal horizonte a disputa das prévias presidenciais pelo líder Arthur Virgílio Neto e a definição de estratégias para a disputa regional.