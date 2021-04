CPI da covid: Bolsonaro e Wilson Lima tentam ‘lavar a culpa’ em Manaus

A maior encenação para a CPI da Covid foi ensaiada ontem em Manaus. Na cidade cujo colapso na saúde deu origem ao pedido de investigação, os três principais personagens foram ‘incensados’ com honrarias e votos de inocência. Buscou-se o ambiente perfeito para lavar as culpas. Mas não as consciências.

O presidente da República, o governador do Amazonas e o ex-ministro da Saúde foram rebatizados nas águas do Jordão amazônico. E os milhares de mortos pela Covid souberam que em política não existem inocentes.

Título ‘bem-vindo’

Ao receber ontem o título de Cidadão do Amazonas, o presidente Jair Bolsonaro disse que o “título é muito bem-vindo”, e que ficou muito orgulhoso pelo reconhecimento, que “mostra a parceria que temos com o Estado e com a cidade de Manaus”. Comportado, o capitão usou máscara.

Zona Franca

Política econômica ‘inimiga’ da ZFM, política ambiental destruidora da floresta, ação criminosa do MS em relação ao colapso da saúde no Amazonas. São causas que levaram o deputado federal Zé Ricardo a protestar ontem contra as homenagens prestadas ao presidente Bolsonaro em visita a Manaus.

Deputados não comparecem a entrega de título a Bolsonaro

Houve reticências nas entrelinhas da entrega do título de Cidadão do Amazonas ao presidente da República. Dos 16 deputados que votaram a favor da concessão da honraria, somente cinco compareceram à solenidade no Centro de Convenções. Entre eles o presidente e o autor do projeto.