Começa a caça de votos em Manaus

Hoje o quadro de candidatos a prefeito de Manaus se consolida com as últimas convenções partidárias. Amazonino lidera as intenções de voto segundo pesquisas, mas a partir de agora terá outros concorrentes disputando com ele voto a voto.

Serão dois meses de luta impiedosa, pelo cargo que dará ao vencedor o comando da 6ª capital mais rica do país. Em 4 anos ele administrará ao menos R$ 26 bilhões.

ALIANÇA COM MDB



Amazonino Mendes, do Podemos, formaliza aliança para disputar a prefeitura de Manaus, com o partido onde começou sua vida política. Na época, o MDB havia se transformado em PMDB, pelo qual Amazonino foi prefeito pela primeira vez.

Ele se reencontra com as raízes para tentar o quarto mandato no comando de Manaus. E o líder do MDB, senador Eduardo Braga, volta a somar com ele em uma campanha que promete muitas emoções.

CONTRADIÇÕES

Uma contradição na disputa pela prefeitura. A chapa talvez mais jovem com Alberto Neto e Orsine Junior, se define como defensora de “bandeiras e valores conservadores”. É pagar pra ver.

FEPESCA AGONIZA

A Fepesca – Federação dos Pescadores, agoniza nas garras de um Falcão pescador, que domina os mais de 100 mil profissionais da pesca no Amazonas. Acusado de desvio milionário de recursos públicos do governo estadual (R$ 5 milhões) é apenas um dos crimes que o sistema, em tese, acoberta.

Walzenir Falcão, já se elegeu deputado com os votos de cardumes de jaraquis registrados como ‘pescadores’.