A chance de falar a verdade que Ricardo Dias não aproveitou

Ao mentir sobre o acerto de propina no ‘almoço’ mais badalado da CPI da Covid, o ex-diretor de Logística do MS, Roberto Dias, foi enquadrado no art. 342 do CPC e recolhido pela Polícia do Senado por ordem do senador Omar Aziz. Ele é o primeiro ‘mentiroso’ na CPI a ser detido durante depoimento.

"Ele está mentindo desde a manhã, dei chance para ele o tempo todo. Pedi por favor, pedi várias vezes”, lamentou Omar. Apesar dos apelos, Dias decidiu violar o juramento de responder a verdade.

CPI da Asfixia

Na Aleam a CPI da Asfixia, proposta pelo deputado Delegado Péricles ganhou reforço ontem com as assinaturas dos deputados Dermilson Chagas e Wilker Barreto, autores da CPI da Pandemia. Agora o requerimento já conta com 5 assinaturas, faltando somente mais três para ser consolidado.

Segurança

A PRF está disposta a somar no projeto Distrito Turístico, estendendo o patrulhamento da BR-319 até a Bola da Suframa. O superintendente Diogo Patriota reuniu ontem com o presidente do Implurb, Carlos Valente, para acertar a participação no escopo segurança e reforço na presença do poder público.

Os gastos de Bolsonaro

Os R$ 530 milhões gastos pelo governo ano passado para enviar tropas do Exército para combater os crimes ambientais cometidos por grileiros, madeireiros e garimpeiros na Amazônia, resultou no maior desmatamento dos últimos 12 anos. Agora Bolsonaro manda os militares de volta. Quanto irá custar?