Campanha suja chega às redes sociais. Arthur reage

Os primeiros sintomas de ‘campanha suja’ na corrida à prefeitura de Manaus, foram sentidos pelo prefeito Arthur Neto. Ele reclamou de postagens do seu ex-vice Hissa Abrahão, com insultos ‘gratuitos’ pessoais e a sua família.

Pelo fato de ter sido 'dispensado" da função de vice na prefeitura, Hissa pretende disputar só pra “quebrar” a imagem de Arthur. Não vai ser fácil, pelo histórico de vida do prefeito, moldado no interesse público.

RESPEITO AOS IDOSOS

Em seu 3º mandato na presidência da casa, Josué tem dado atenção especial aos idosos de um modo geral. Por isso, fez um apelo ao governo para rever o retorno dos servidores idosos ao trabalho ainda na pandemia. Sem citar o governador Wilson Lima.

O lema de Josué tem sido “respeito e carinho com os idosos”, que segundo ele são essenciais para uma sociedade melhor. A criação da UnaTi – Universidade Aberta da Terceira Idade é lei de sua autoria.

A Aleam proporciona serviço de apoio jurídico, orientação social, acompanhamentos social e domiciliar e atividades físicas. Desde março os servidores idosos estão sob ponto facultativo...

UM PUPILO PARA O CASAL ERON-VANESSA

O casal Eron Bezerra e Vanessa Graziottin lançou mais um pupilo na política, Marcelo Amil, candidato a prefeito. Que, por coincidência, tem o mesmo nome de outro, Marcelo, o Ramos, que foi cria do comunismo, ganhou fama e acabou ‘expurgado’ por fazer sombra ao casal.

Por enquanto Amil não corre esse risco, mas corre outro. De ser apenas mercadoria de negociação com a futura chapa do PT.

DATA PARA REFLEXÃO

Só para lembrar. Hoje é o Dia da Independência do Brasil, uma data para celebrar e consolidar as conquistas do país. Infelizmente, nos últimos governos tem havido um retrocesso que se aprofunda e causa preocupação.

Conquistas sociais, trabalhistas e econômicas estão afundando, pela incapacidade de governar do grupo no comando. A pandemia nos dá a chance de observar o vazio em que estamos.