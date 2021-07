Bolsonaro se une a deputada de extrema direita e neta de ministro nazista

Cercado por todos os lados em seu projeto de tomar o poder à força, Bolsonaro recorre ao óbvio em sua ideologia extremista: as reminiscências do nazismo de Hitler. Mas seu encontro com a deputada alemã Beatrix von Storch, foi um tiro certeiro na bandeira de Israel que seus seguidores adotam como flâmula.

Cenário econômico

O ex-prefeito Arthur Virgílio terá hoje encontro virtual com o governador João Dória (SP), para debater a vacinação contra a Covid-19 e recuperação da economia. “É impossível falar em crescimento econômico sem priorizar a segurança das pessoas”, afirma, colocando o negacionismo, como o principal vilão da crise no país.

Licenciamento

A prefeitura de Manaus inicia troca de expertise com a prefeitura de Campo Grande (MS), para a implantação de sistema on-line de licenciamento urbano do “Alvará Imediato”. O programa é voltado para construções e reformas de baixa complexidade e de baixo impacto, facilitando a vida do cidadão e do empreendedor.

Vestuário

Preocupado com o cotidiano das pessoas em suas relações de compras na pandemia, deputado Roberto Cidade propõe projeto de lei que estabelece o direito do consumidor ao arrependimento de compras em lojas de vestuário. “A medida é necessária, pois neste período o uso de provadores está proibido.”