Bolsonaro se irrita com blindagem a Wilson Lima

Wilson Lima conseguiu ‘blindagem’ do STF para ir se quiser e até ficar calado se for à CPI da Covid. E sem querer, talvez tenha salvo a CPI de descambar do seu objetivo. Contrariado, mas esperto, Bolsonaro cuidou de tirar proveito: "Querem investigar quem mandou o dinheiro, não quem possivelmente, talvez, tenha desviado.”

Gato escaldado

Senadores Omar Aziz e Eduardo Braga ficaram desgostosos com o habeas corpus da ministra Rosa Weber a Wilson Lima. E ficaram com cara de quem chama gato para tomar banho: "Ele não terá uma oportunidade como estaria tendo hoje se estivesse aqui.” Gato escaldado tem medo de água fria...

Inteligência burra

Depois de afirmar que a SSP “não tem inteligência”, o deputado Delegado Péricles voltou à carga ontem e desafiou o secretário de Inteligência da SSP, Samir Freire, a apresentar relatório de análise financeira deste ano, resultante do trabalho do Laboratório de Combate à Lavagem de Dinheiro no Amazonas.

Nicolau vè tudo bem, tudo bom

Com a convicção de que o Amazonas “não tem problema de arrecadação, mas de gestão”, o deputado Ricardo Nicolau e membros da CAE da Aleam, recebem hoje a equipe técnica da Sefaz em audiência pública virtual, às 13h, para avaliar o cumprimento das metas fiscais no primeiro quadrimestre de 2021.