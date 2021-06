Bolsonaro e as ‘sombras’ que colocaram o Brasil no fundo do poço

A hora da revelação aconteceu. O dia em que as ‘sombras’ tomaram conta do governo e incitaram o governante a atirar o Brasil em uma aventura sombria, realmente existiu. As mortes de dezenas de milhares de brasileiros são o efeito de uma semente do mal plantada na cabeça do presidente.

Osmar Terraplana estava lá, Nise Yamaguchi também, quando o virologista Paolo Zanotto sugeriu uma aliança das sombras com o vírus da pandemia. Pazzuello, uma de suas ‘crias’ agora assombra o país.

Zona Franca

O processo de esvaziamento da ZFM continua em curso; é lento, mas inexorável. Desde que Paulo Guedes assumiu o comando da economia, os posicionamentos do governo contrários ao modelo vêm causando insegurança jurídica. A Canon japonesa anunciou para julho o fim de suas atividades no PIM.

Hierarquia quebrada no Exército

O Exército se apequenou e permitiu que a hierarquia, que sustenta a unidade militar, fosse quebrada por uma ‘armação’ política. Para o vice da Câmara, Marcelo Ramos, a anistia a Pazuello liberou os militares a participar livremente de manifestações políticas. Será um ‘camburão de votos’ em 2022.

Roberto Cidade

Ante a situação difícil da cultura com o isolamento da pandemia, o deputado Roberto Cidade decidiu aumentar o apoio do Legislativo aos artistas amazonenses. Por meio de uma Resolução Legislativa, ele propõe a utilização das mídias sociais da casa para divulgação e exposição de obras e trabalhos de artistas residentes no Estado.