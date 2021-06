Bolsonaro dá as cartas e pode se tornar novo 'Maduro' do Brasil

O Exército da ativa se rendeu e abre caminho para uma nova Venezuela na América do Sul. Bolsonaro conseguiu o que queria desde o início, quando puxou para o colo ‘militaristas inativos’ inconformados com o fim da ditadura. Daqui para a frente, mandar nos governadores e prefeitos ou escalar a Seleção pode virar rotina do ditador.

A violência no poder

As milícias fardadas de PMs já começam a distribuir agressões gratuitas ao povo. Resta aos jogadores, os verdadeiros ‘ídolos da nação’, resistir à insanidade do mito fracassado.

Desajustes e absurdos

A CPI da Covid tem revirado as vísceras do regime neomilitarista do capitão e colocado em cheque a ‘excelência’ acadêmica dos ferrenhos defensores de suas teorias e ideias desajustadas, que vão da terra plana à destruição da Amazônia, da cloroquina à imunidade de rebanho.

Vidas em primeiro lugar

A insatisfação manifestada pelos jogadores da Seleção Brasileira com a decisão monocrática do presidente Bolsonaro em ‘adotar’ a Copa América no país, também é manifestada em ídolos mundiais de outras seleções sul-americanas. A preservação da saúde para eles é fundamental, pois a Covid ameaça também suas carreiras.