Bolsonaro ameaça Zona Franca de Manaus com a MP 1034

Quem irá salvar o Amazonas da canetada de Bolsonaro? Se ele sancionar a MP 1034, aprovada na Câmara e Senado, cairá a isenção de PIS/Cofins e IPI nas operações de compra e venda de derivados de petróleo proveniente de outros estados na ZFM.

Certo que o modelo ZFM é amparado na Constituição, não se ‘rebaixa’ a leis inferiores, porém, o presidente é contumaz em ignorar a Carta. O jabuti está no galho da árvore, alguém precisa tirar de lá.

TCE-AM

Com o caixa ‘reforçado’ para fazer frente às despesas, o presidente do TCE, Mário de Mello, entregou ontem ao presidente da Aleam, Roberto Cidade, o PL que contempla as correções das últimas três datas-base devidas aos servidores, referentes aos anos de 2019 a 2021.

Vacina x propina

A CPI da Covid chega a um ponto de bifurcação no ‘caminho das índias’. As palavras vacina x propina se misturam e deixam Bolsonaro ‘à beira de um ataque de nervos’. A comissão investigava o negacionismo às vacinas, e encontra uma coisa mais sombria, tratativas que levam à suspeita sobre propina.

Recursos para Saúde

Técnicos da SES levarão à Comissão de Saúde Aleam, na segunda-feira, 28, o relatório quadrimestral da saúde no Amazonas, que será apresentado em audiência pública virtual, a partir das 14:30h. Um dos focos de atenção será a aplicação dos recursos do FTI para a saúde no interior do Amazonas.