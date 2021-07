Bolsonaro age como macaco guariba em meio a escândalos de corrupção

Afundando em escândalos de corrupção do passado e do presente, Jair Bolsonaro parte literalmente para a ‘guerra suja’. E o faz imitando o macaco guariba, que ao se sentir ameaçado pela presença da onça acompanhando o bando pelo chão da mata, engrossa a voz e despeja fezes e urina do alto das árvores. Só que o guariba usa os orifícios apropriados a cada ação; Jair usa a boca como cloaca.

Secretário de Inteligência do Amazonas na ousadia do crime

O desfecho de uma ‘operação’ da PF contra o secretário de Inteligência da SSP, Samir Freire, já era esperado. À frente da pasta, sem nada fazer ou produzir pela segurança pública, a suspeita de atos não republicanos pairava sobre ele. Mas até quem pensava ‘o pior’ se assustou com a ousadia criminosa.

Brasil na linha tênue do Irã

A CNBB despertou para o perigo iminente de transformação do Brasil em um novo Irã, com regime um teocrático-militarista. A nota da cúpula divulgada ontem, cobra apuração "irrestrita e imparcial" de denúncias de “prevaricação e corrupção” no governo, “com consequências para quem quer que seja".