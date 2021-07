A 'batata-quente' de Bolsonaro para Marcelo Ramos

O fim de semana foi pródigo no combate ao coronavírus em Manaus. A prefeitura registrou 54.644 doses de vacinas aplicadas na sexta e no sábado. Com este avanço, que chegou a esgotar o estoque de imunizantes para a 1ª dose, hoje somente receberão vacinas as pessoas que vão tomar a 2ª dose.

Na semana passada, Plínio Valério comemorou mais uma promessa de conclusão da BR-319, em 2022. Mas no Orçamento aprovado da União, a coisa ‘minguou’ bastante. Da meta reivindicada de 200km, foi aprovado 20km, e Plínio, particularmente, ficou com míseros 2km de saldo. Foi malvadeza bolsonarista.

A acusação de Bolsonaro a Marcelo Ramos deixa pelo menos uma dúvida. Faltou-lhe experiência na votação do Orçamento, deixando ‘passar’ o fundão partidário em votação simbólica? O certo mesmo é que Lira e Bolsonaro foram espertos e jogaram a “batata quente” pra cima do Marcelo. E agora fazem ‘cara de paisagem’.

