A ameaça à democracia

Bolsonaro ameaça mesmo a democracia? Parece que sim, mas pode não passar de blefe, “para que ele consiga negociar as condições de saída do poder”. Falando a CartaCapital, o cientista político Christian Lynch, da UERJ, garante: ‘Não vai ter golpe nenhum, é tudo blefe. Bolsonaro é um blefador’. Se assim for, melhor para o Brasil.

Plano Safra

O prefeito David Almeida lançou ontem, no shopping Phelippe Daou, zona Leste, o 1º Plano Safra Manaus. O objetivo é promover ações buscando o incentivo e melhoria da produção agropecuária municipal, gerando emprego e renda no campo. Recursos para fomento do setor sairão do programa “Produz + Manaus”.

Prestação de serviços

A criação de uma frente parlamentar de combate à má prestação de serviços públicos no interior do Amazonas, ganha corpo com a proposta do presidente da Assembleia, Roberto Cidade. Parlamentar de base interiorana, Cidade diz que a maioria das reclamações que ouve é contra as concessionárias.

Regularização Fundiária

Bosco Saraiva comemora a aprovação da Regularização Fundiária do Brasil (PL 2633/20), do qual foi relator. Vai beneficiar mais de 150 mil famílias no Brasil. E no AM todas as áreas da Suframa no DA, em Manaus e Rio Preto da Eva, poderão ser passadas aos que ocupam, trabalham e produzem nas áreas.