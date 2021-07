Aleam autoriza Governo a fazer empréstimo milionário e gera debate

A autorização de empréstimo do governo junto ao BB, no valor de R$ 1,5 bilhão, serviu para mostrar que a oposição conta apenas com cinco votos na Aleam. Houve debates, porém, prevaleceu a força da base aliada. Com excedente de R$ 1,8 bilhão na arrecadação desde janeiro, o endividamento não faz sentido para os oposicionistas.

Orçamento 2022

A LDO 2022 do governo do Estado, que traça as diretrizes para o Orçamento 2022, foi aprovada ontem na Aleam. Por unanimidade, os deputados votaram com o parecer definitivo do relator Saullo Vianna, da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), favorável ao projeto, com as 55 emendas individuais e uma emenda coletiva.

Gasoduto

Dez anos depois da inauguração do gasoduto Coari-Manaus, ao custo de R$ 5 bilhões, e com capacidade de transportar 5 milhões de m3/dia de gás, foi apresentado ontem na Aleam o pré-projeto de utilização do gás natural no Polo Cerâmico Oleiro de Manacapuru e Iranduba, hoje com mais de 30 indústrias.

'Mais Manaus'

A convite do Sinduscon, o Implurb apresentou ontem aos líderes empresariais do Amazonas o projeto “Mais Manaus”, que define o planejamento estratégico para tornar a cidade uma das dez melhores capitais para negócios no Brasil. O encontro na Fieam, teve apresentação do corpo técnico do instituto.