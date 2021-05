Afronta pública à Constituição e o círculo de violência no Jacarezinho

A CPI da Covid reinicia hoje suas atividades sob um dilema. O relator Renan Calheiros quer punição, sem poder de punir; o vice-presidente Randonfe Rodrigues quer prender um general sob ‘proteção’ do governo e do Exército. Exaltar os ânimos pode levar a CPI a se desmoralizar em sua própria casa.

A ‘defesa’ da ZFM sempre foi mote de campanha eleitoral. Agora ganhou um foco adicional: a troca de favores com recursos públicos. Flagrado pelo Estadão mandando recursos federais para ‘fora’ do Amazonas, Bosco Saraiva justifica como um favor pela ZFM. Que a mão esquerda não veja o que a direita faz.

Há um círculo de violência armado para desacreditar os poderes, sem distinção. A ‘loucura’ bolsonarista por uma guerra civil tem como foco único a destituição dos poderes. A ação no Jacarezinho é afronta pública à Constituição e aos poderes constituídos. Um experimento mais agressivo do predador com o sangue humano.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.