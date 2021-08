Youtuber viraliza em tour por labirinto inexplorado de 230 mil quilômetros

O jornal “The Sun” e o próprio influenciador em sua conta do Instagram repercutiram a descoberta do lugar.

As estátuas de argila, na verdade, foram esculpidas pelos próprios pesquisadores que estudam o local, mas a atmosfera misteriosa do labirinto atraiu a atenção e a curiosidade dos internautas, que fizeram muitas perguntas sobre a exótica caverna— local que ainda conta com a presença de “cristais maciços” acoplados às suas paredes.

Um vídeo gravado dentro do quinto maior labirinto subterrâneo do mundo, situado na Ucrânia, viralizou nas redes sociais depois de divulgado por um youtuber norte-americano.

