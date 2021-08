Princesa Diana participou de corrida com mães da escola do filho Harry

Além do exemplo de humanidade e empatia que sempre demonstrou ter, a princesa Diana não escondia o amor que sentia pelos filhos, William e Harry.

Admirada e amada por onde quer que fosse, deixou o exemplo de uma mãe que cuidava e acompanhava de perto os filhos, quando pequenos.

Deu à luz a William, em 1982 e a Harry em 1984, e segundo os fofoqueiros de plantão no Palácio de Buckinghan, onde vive a família real inglesa, Lady Di quebrou várias regras da corte da Rainha Elizabeth II, tudo para manter os filhos ao seu lado.

Foi escolha dela matricular os meninos em escola comum, quando era tradição os pequenos herdeiros da realeza estudarem em casa, como foi o caso da própria Rainha Elizabeth.

Quebrar protocolos era rotina para Diana, especialmente depois do nascimento dos dois filhos com o objetivo de que tivessem uma infância normal, dentro do que era possível.

FOTO INUSITADA

Uma das provas do seu amor por ambos os filhos foi registrada em muitas fotos, mas a ocorrida na Wetherby School, escola frequentada por Harry nos seus primeiros anos, foi icônica.

No dia em que estava comemorando o Dia do Esporte, no ano de 1991, a escola planejou um evento para os pais e Diana estava lá presente e mais do que isso, participando.

Quem poderia imaginar fazer uma foto da princesa Diana descalça, usando um blazer preto e uma saia bege, correndo ao lado de outras mães em um gramado?

Apesar de viver sempre perseguida pela mídia em todos os lugares em que frequentava, a princesa de Gales não se importou e aproveitou a oportunidade para mostrar o quanto dava importância para o fato de ser mãe.

Na corrida proposta, disputou alegremente com as demais mães. Lady Di não venceu a corrida do Dia do Esporte, mas mostrou fazer questão de exercer bem suas tarefas cotidianas de mãe de Harry, na época com sete anos.

Quase um ano depois, ela se separaria do Príncipe Charles, em meio a acusações de infidelidades. Mesmo separada, Diana continuou a ver os filhos e compartilhar a guarda deles com o príncipe de Gales, compartilhando os períodos de férias dos meninos.