Monumento em Paris é concorrido por guardar tumúlos de personalidades

Para turistas, tanto a arquitetura exterior e interior do prédio quanto as tumbas chamam a atenção pela suntuosidade e decoração característica.

A partir do período da Terceira República e coincidindo com o funeral de Victor Hugo, o Panteão acabou sendo destinado a abrigar os corpos de homens e mulheres ilustres.

O Panteão de Paris, prédio de arquitetura neoclássica onde estão os túmulos das personalidades mais ilustres da França, foi o primeiro monumento de importância da capital francesa, criado com o objetivo de combinar a simplicidade da arquitetura gótica com a majestade da arquitetura grega.

