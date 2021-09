Guiness Book: Conheça o homem que fez jejum de 382 dias e perdeu 125 quilos

Quanto tempo um ser humano pode ficar sem ingerir alimentos sólidos? O escocês Angus Barbieri entrou para o livro dos recordes por passar 382 dias sem comer alimentos sólidos.

Na época ele pesava 207kg e perdeu 125kg, chegando aos 82kg, e ainda se curou de algumas doenças devido ao sobrepeso.

O jejum foi realizado de forma técnica, pois Barbieri estava internado em uma clínica, com o acompanhamento de médicos e enfermeiros e durante todo o tempo ficou sob monitoramento.

Para os admiradores do jejum intermitente, o caso de Angus Barbieri deve servir como um exemplo extremo do poder curativo da autofagia: de acordo com os médicos, ele simplesmente “comeu” toda a gordura de seu corpo e junto com ela doenças como tumores, inflamações e vários sintomas relacionadas com a obesidade.

O jejum de Barbieri terminou em 11 de julho de 1966, quando ele tinha 27 anos. O escocês não comeu absolutamente nada.

Embora não exista disponível uma documentação sobre o jejum de Barbieri, há publicações descrevendo a experiência feita pelos médicos dele, no Postgraduate Medical Journal, no ano de 1973.

RELATÓRIO MÉDICO

De acordo com o relatório dos médicos, Angus Barbieri procurou tratamento para perder alguns quilos. Ele estava perigosamente acima do peso e tomou a decisão de procurar a ajuda de especialistas da Departamento de Medicina da Universidade da Royal Infirmary de Dundee, na Escócia.

No início, com um jejum breve de uma semana, ele tinha perdido 2,2 kg e sentia-se bem. Por sugestão da equipe médica, ele continuou o jejum, ingerindo apenas líquidos não-calóricos, vitaminas e sais minerais, até o dia em que quisesse.

Os dias em jejum foram transformando-se em semanas, o que animava Barbieri para continuar o programa. Jejuns de mais de 40 dias eram e ainda são considerados perigosos, mas ele queria alcançar seu “peso ideal”, de 80 kg e por isso continuou.

Vivia em casa durante o jejum e ia frequentemente ao hospital para exames frequentes e pernoites. Fazia testes regulares de açúcar no sangue – destinados a demonstrar que ele poderia sobreviver apesar de estar extremamente hipoglicêmico, pois realmente não estava comendo.

As semanas se transformaram em meses. O escocês tomou vitaminas em várias ocasiões ao longo do jejum, além de suplementos de potássio e sódio. Ele foi autorizado a beber café, chá e água com gás, todos naturalmente livres de calorias. Ocasionalmente, pingava gotas de açúcar ou leite no chá, especialmente em suas últimas semanas de jejum.

O jejum só foi interrompido quando ele alcançou a perda de 125 quilos.

A primeira refeição do escocês após o fim do jejum foi um ovo cozido, um pão com manteiga e uma xícara de café. Após comer, ele disse ao The Evening Telegraph: “Tudo deu certo. Sinto-me um pouco cheio, mas gostei bastante”.

O jejum foi reconhecido pelo Guinness Book of Records em 1971, quando ganhou o título de pessoa que ficou mais tempo de jejum sem ingerir comida sólida.