Esqueleto algemado pode ser a prova de escravidão no domínio romano

Na Roma Antiga, as algemas simbolizavam uma forma de prisão e um método de punição severo, por conta do desconforto, dor e estigma para os prisioneiros.

Outras análises demonstraram que, além das algemas ao redor dos tornozelos do esqueleto, o homem estava deitado sobre seu lado direito e com o braço esquerdo elevado, posição que impunha mais sofrimento físico à vítima.

O achado está sendo considerado de valor incalculável para a história porque confirmaria a existência de escravidão na Inglaterra no período romano. Isso porque, fisicamente, o esqueleto aparenta ter tido uma vida de muito esforço e atividades físicas que deixaram lesões que estavam curadas no tempo de sua morte, cuja causa ainda é desconhecida.

