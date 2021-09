Conheça restaurantes submersos no oceano de cenário encantador

Fazer uma refeição em um restaurante subaquático, acompanhado pelos diversos peixes e crustáceos é uma possibilidade em alguns países e que está sendo ampliada, visando atrair centenas de turistas interessados em combinar uma ótima gastronomia em um ambiente encantador. O primeiro restaurante submerso do mundo está situado na Ilha Maldivas, na Ásia, que tem seis opções desse tipo de serviço.

O pioneiro nesse item é o Ithaa, que significa “madrepérola” na língua nativa, situado a cinco metros abaixo da superfície do Oceano Índico, localizado no Conrad Maldives Rangali Islandd, no Atol Alif Dhaal.

O restaurante oferece vistas panorâmicas de 180 graus dos vibrantes jardins de coral que o cercam e nos menus de almoço e jantar contam com especiarias locais e produtos combinados com influências ocidentais combinadas com vinhos finos. Também está aberto para coquetéis no meio da manhã e pode ser reservado para jantares privados, casamentos e ocasiões especiais.

Uma segunda opção é “5.8 Undersea”, no Hurawalhi Island Resort, também nas Maldivas. É o maior restaurante subaquático panorâmico do mundo e o seu nome, “5.8 Undersea”, reflete a profundidade em que está, a 5,8 metros.

O restaurante tem apenas 8 mesas, tem design minimalista, deixando o encanto para o mundo subaquático à sua volta. Cada mesa é servida apenas para duas pessoas com o menu degustação de vários pratos, também disponíveis com vinho e comentários do sommelier.

Europa

Atenta ao mercado crescente, a Europa se prepara para inaugurar o seu primeiro restaurante embaixo d'água, que será construído na Noruega.

Uma empresa de design norueguesa chamada Snøhetta anuncia a construção do primeiro restaurante submerso do continente, chamado Under.

O restaurante submerso será perto da vila de Båly, na costa sul da Noruega, com espaço para até 100 visitantes terá uma enorme janela para contemplação do fundo do Oceano Atlântico.

A estrutura chegará a cinco metros abaixo da superfície da água e se tornará uma parte do meio marinho, com enormes janelas de acrílico oferecendo uma visão do fundo do mar que muda ao longo do tempo, conforme as estações e condições climáticas.

Nesse restaurante, o interior apresentará três níveis, com uma entrada, um bar de champanhe e o salão de jantar principal. A promessa dos proprietários é que em um dia de mar agitado, será possível sentir a brisa oceânica fresca e salgada batendo em seu rosto ao entrar no local.