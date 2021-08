Conheça o país que paga estudantes para irem à escola; pais tem 16 meses de licença maternidade

No período de verão, o sol nasce aproximadamente às 2h da manhã, e se põe às 23h. Já no inverno, o dia começa às 8h e acaba às 15h.

Os suecos têm uma das maiores expectativas de vida do mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 84 anos para as mulheres e 80.7 anos para os homens.

Já na cidade de Uppsala, há placa de trânsito com alerta de “Cuidado! Uma gata com seus filhotes está atravessando a rua”. E a advertência é sempre respeitada pelos motoristas.

Quem anda nas ruas de Estocolmo, pode contar com sinal de Wi-Fi disponibilizado por meio de latas de lixo, numa demonstração de que o acesso à comunicação via Internet é real, até porque o país é forte na economia de serviços nas áreas de telefonia e telecomunicações.

