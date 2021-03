Semente de girassol ajuda a combater o colesterol alto

O consumo regular destas sementes estimula o relaxamento muscular e dos vasos sanguíneos permitindo o controle da pressão arterial. Por ser rica em magnésio, a semente do girassol ajuda ainda a combater a dor muscular, fadiga, câimbra e enxaqueca, pois essas podem ser causadas pela deficiência do mineral no organismo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.