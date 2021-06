Saiba como combater as baratas usando esta planta

Plantar diversas mudas em torno do seu jardim (assim estes bichos ficarão longe) ou combinar gotas de óleo essencial de menta com água em um frasco de spray, pulverizar nas portas, janelas e nos cantos da sua casa. Além de ser uma dica simples, é natural, ecológica e você não precisará colocar a saúde de sua família e de seu animal de estimação em risco.

Muitas pessoas têm problemas em casa com bichos como baratas e ratos, geralmente são feitas diversas tentativas para afastá-los no entanto quase sempre eles retornam.

