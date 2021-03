Chá preto pode trazer benefícios a saúde intestinal

De acordo com a Healthline, os polifenóis presentes no chá preto podem cooperar na garantia de um intestino saudável, estimulando o aumento de bactérias boas e impedindo que o número de bactérias ruins cresçam.

Pesquisas sugerem que o tipo de bactéria do seu intestino pode exercer uma função importante na diminuição do risco de algumas complicações na saúde, como diabetes tipo 2, doença cardiovascular, obesidade, podendo chegar até câncer.

