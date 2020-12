Azeite de dendê aumenta imunidade devido a riqueza em vitamina

O ingrediente azeite de dendê, também conhecido como óleo de palma, é muito comum na culinária baiana por conter grandes quantidades de compostos de vitamina E, como tocoferóis e tocotrienóis. Essas vitaminas presentes têm efeito antioxidantes e protegem células de problemas causados por produtos tóxicos.

Pesquisadores da Malásia e da Líbia descobriram através de um estudo que, a vitamina E pode ajudar a aumentar a imunidade, além de já proteger células. O estudo foi feito através de células de fígado de camundongos foi publicada no mês passado na revista cientifica Current Pharmaceutical Biotechnology.

O co-autor da pesquisa, Azman Abdullah, explica que o estudo é o primeiro a identificar o efeito dos tocotrienóis sobre o Nrf2 no material genético do núcleo. O Nrf2 ajuda a regular as porte;nas antioxidantes para prevenir o dano oxidativo no corpo.

Outros estudos científicos também têm mostrado os benefícios do azeite de dendê no sistema imunológico, como essa que tem atividade antioxidante e outras como anticancerígena. Os pesquisadores esperam que esses estudos recentes abram caminho para remédios mais acessíveis para várias doenças.