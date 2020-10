Cuidados necessários para prevenir o câncer de mama

Chamado de Outubro Rosa, esse mês é dedicado a conscientização sobre a importância do trabalho de prevenção constante para combater o câncer de mama. Além do autoexame, é preciso periodicamente ir ao médico especializado para uma avaliação. Afinal, o diagnóstico precoce é a melhor forma de combater o problema.

De acordo com levantamento do Instituto Nacional de Câncer (INCA), essa doença atinge em cheio as mulheres e um dos graves problemas é o diagnóstico. Por isso, é necessário priorizar o acompanhamento constante.

O coronavírus, aliás, tornou-se uma barreira também para o monitoramento constante. Segundo pesquisa, muitas mulheres deixaram de frequentar os consultórios médicos por causa da pandemia. Essa mudança de comportamento preocupa, já que pode esconder determinados problemas de saúde.

Atenção

Existem ainda alguns sinais que podem demonstrar que algo não está bem: percepção de tamanho dos mamilos, dores, manchas avermelhadas, pele descascando e até mesmo possíveis secreções.

Esses sinais podem não estar relacionados diretamente com o câncer de mama. Mesmo assim, é muito importante ir ao médico para identificar os problemas que podem estar interligados. Essa atitude ajuda a evitar problemas mais graves no futuro.

Uma pesquisa mostrou que seis em cada 10 mulheres deixaram de frequentar os consultórios médicos por causa da pandemia, o que é muito preocupante, segundo especialistas, porque pode mascarar muitos problemas, dentre eles os nódulos.