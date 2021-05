Cuidados necessários para combater a flacidez

Com o passar dos anos, o corpo começa a apresentar algumas mudanças. Entre as transformações, surge a flacidez. Esta palavra representa de forma genérica determinados problemas constatados com a pele. Por mais que tenha relação com a idade, é possível adotar algumas medidas como forma de prevenção.

Apesar da situação também afetar aos homens, as mulheres são mais atingidas. Isso porque determinados hormônios favorecem os depósitos de gordura. Geralmente, a flacidez começa a atingir a região das coxas e glúteos por volta dos 30 anos.

No rosto, o problema torna-se mais evidente a partir dos 40 anos. Com isso, é possível observar alterações no contorno do rosto, assim como na lateral das bochechas.

Orientação

A idade é um fator determinante para o aparecimento da flacidez. Isso por causa da redução natural e gradativa da elasticidade e do colágeno. Mesmo assim, alguns jovens também apresentam o problema por conta do fator genético.

Existem ainda outros fatores que provocam a flacidez e que podem ser evitados, como: fumo, alimentação inadequada e o sedentarismo. Para quem buscar evitar este e outros problemas, é importante manter um estilo de vida saudável.

A prática de atividade física, por exemplo, evita a flacidez, mantendo os músculos rígidos. Por sua vez, a alimentação saudável e adequada contribui para garantir os nutrientes necessários para o corpo. Além da atividade física e da manutenção de um cardápio apropriado, é importante contar com a ajuda de um médico especializado para combater a flacidez.