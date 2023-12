Criminosos ateiam fogo em casa após assassinato de jovem no Amazonas

Manaus/AM - Criminosos invadiram e incendiaram uma casa, na noite dessa segunda-feira (26), no bairro Jardim Amanda, no município de Itacoatiara, no interior do Amazonas.

Informações preliminares repassadas à polícia, a ação seria uma represália pelo assassinato do jovem Aldecir Carvalho, o “Kaká”, ocorrida pela manhã no bairro Mamoud Amed.

Os criminosos acreditavam que o homem responsável pelo crime estava no imóvel e por isso, atearam fogo no local. Os bombeiros foram chamados para controlar as chamas, mas os danos foram grandes.

Felizmente, os moradores conseguiram sair sem ferimentos. A Polícia Militar também esteve no local e ouviu testemunhas, todas as informações serão apuradas.