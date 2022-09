Criminosos armados rendem motorista e roubam carro em Manaus

Manaus/AM - Um motorista foi rendido por três criminosos armados, na noite deste domingo (25), nas proximidades de um restaurante, na rua Inhaúma, no bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus. Eles roubaram o carro da vítima, modelo Ônix Joy Cinza, placa PHT-1830, além de celular e pertences pessoais.

Uma câmera de segurança do restaurante flagrou toda a ação criminosa, que durou menos de 2 minutos, e mostra o momento em que os suspeitos chegam em um carro, modelo Ford Ka, com a placa final 8871, estacionam em frente ao carro da vítima e anunciam o assalto. Em seguida, eles fogem com o veículo.

Segundo informações do motorista, o celular dele mostrou a última localização na Bola do 23, na Cidade Nova, zona Norte de Manaus. Para quem tiver mais informações sobre a localização do veículo, pode entrar em contato através do (92) 99236-7572 ou pelo 190 da Polícia Militar do Amazonas.

O caso está sendo investigado.